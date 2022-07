Dopo le esibizioni primaverili, che in alcune delle più suggestive location d’Italia e d’Europa hanno già fatto registrare il tutto esaurito, il cantautore Mahmood torna, da domani, sul palco per una nuova stagione, fatta di ben 15 concerti, che venerdì 15 luglio lo catapulterà direttamente nella bella cornice di piazza Del Popolo, a San Severino Marche.

L’appuntamento, vero evento dell’estate settempedana 2022 in un cartellone di tantissime iniziative promosso dal Comune e che il 1 agosto presenterà anche Dargen D’Amico per un nuovo passaggio del festival RisorgiMarche; rientra tra le tappe del Ghettolimpo Summer Tour del già vincitore, in coppia con Blanco, dell’ultimo festival di Sanremo e tra le migliori voci dell’Eurovision Song Contest.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood ad oggi conta 24 dischi di platino e 6 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Sul palco di piazza del Popolo, affiancato dalla sua band composta da Francesco Fugazza, Marcello Grillo ed Elia Pastori, Mahmood porterà uno spettacolo sensazionale con le sue hit di sempre: “Baci dalla Tunisia” e “Dorado”, “Klan” e “Kobra” e con altri brani tratti dai suoi ultimi lavori.

Il concerto del 15 luglio è organizzato da Eclissi Eventi ed Elite Agency Group, in collaborazione con il Comune di San Severino Marche.