Tra l’estate alle porte e le sue calde notti tormentate, è in arrivo l’inedito feat tra Ivana Spagna e Legno, un brano che irrompe come mezzo per alleggerire i cuori, alzando le braccia, cantando a squarciagola: “Sarà Bellissimo”, nuovo singolo disponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 26 aprile.

Le sonorità di “Sarà Bellissimo” (etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy) ricordano gli evergreen del passato e, inevitabilmente, porteranno tutti alla spensieratezza di quei tempi, a cantare tutti insieme una hit estiva che fuoriesce con il cuore in gola da un vecchio jukebox.

Ivana Spagna, artista che non ha bisogno di presentazioni, milioni di dischi venduti e la capacità di fa sognare intere generazioni, sul brano dichiara: “Sarà bellissimo” è bellissimo! Solare, positivo. Pensi all’estate, alla spiaggia, ad una radio sotto all’ombrellone, ad un ricordo tenero, alla storia d’amore che vorresti! “Sarà bellissimo” ti fa stare bene come sono stata bene con i Legno. Grandi musicisti, grandi professionisti, simpatici, divertenti ma con la testa, “ops”, la scatola sulle spalle!!!”

“Per noi collaborare con la regina degli anni ’80 – scrivono i LEGNO – è stato motivo di grande soddisfazione, ci ha colpito molto a livello umano, è una persona fantastica con cui siamo entrati subito in sintonia. Siamo molto felici di questo pezzo, sicuramente “Sarà Bellissimo”.