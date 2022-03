Dopo aver partecipato con successo al Festival Internazionale di San Marino (“Una voce per San Marino”) e dopo l’uscita del nuovo singolo e videoclip “Seriously in love” (a cui hanno partecipato Larry Pignagnoli, che ha collaborato alle storiche hit “Call me” e ” Easy lady” e Rivaz Dj che si è occupato del mix – GUARDA VIDEO), Spagna si prepara ad una tournèe europea che la vedrà protagonista in Francia (a partire dall’1 aprile), Norvegia, Romania, Spagna, Malta. Ecco i dettagli:

Aprile

01/04 – Zénith d’Amiens, Francia

07/04 – Dunkerque Nouvelle, Francia

08/04 – Longuenesse, Francia

16/04 – Lione, Francia

22/04 – Angoulême, Francia

23/04 – Pau, Francia

28/04 – Agen, Francia

29/04 – Bordeaux, Francia

30/04 – Limoges, Francia

Maggio

06/05 – Montbéliard, Francia

07/05 – Bourg-en-Bresse, Francia

Giugno

11/06 – Malta

24/06 – Ibiza, Spagna

Luglio

02/07 – Cluj-Napoca, Romania

23/07 – Bucarest, Romania

Ottobre

21/10 – Caen, Francia

22/10 – Orléans, Francia

Novembre

03/11 – Rouen, Francia

04/11 – Compiègne, Francia

05/11 – Lille, Francia

Dicembre

07/12 – Brest, Francia

10/12 – Albi, Francia

Nelle ultime settimane è anche uscito il remix di “Clap your Hand”, a cura del dj francese classe 1996 Kungs, autore di diversi brani di successo come “I Feel So Bad”, “More Mess”, “Disco Night”, “Paris”, “Never Going Home”. La melodia e il testo del brano, che sta avendo un gran successo (più di 2 milioni di visualizzazioni), sono stati scritti da Ivana insieme ad Alfredo Pignagnoli e Ottavio Bacciocchi, e Kungs l’ha riproposta oggi utilizzando tutte le voci originali dei cori dei bambini che 30 anni fa – era un coro di Parma – erano state registrate da Ivana: “è divertente ascoltare oggi un remix di un brano con la registrazione dei cori del brano con i bambini, che oggi avranno tutti più di trent’anni” – ricorda Ivana – “Un aneddoto: nel coro c’era una bambina piccolissima era davanti a tutti, ma non era molto intonata. Ricordo con affetto che per farla spostare un pochino più indietro, le dissi ‘nani sei bravissima ma hai la voce troppo potente’.