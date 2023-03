Madame annuncia il suo primo live in un palasport: sabato 21 ottobre sarà per la prima volta dal vivo al MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MILANO), sul cui palco sarà accompagnata dalla sua band. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo secondo album “L’amore” (Sugar) prevista per venerdì 31 marzo, si aggiunge questo nuovo e importante traguardo per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 34 certificazioni tra platino e oro. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. L’artista ha da poco svelato la tracklist del suo nuovo progetto discografico, tutti i testi sono scritti da Madame:

1.Come voglio l’amore

2.Il bene nel male

3. QuanTO FORTE TI PENSAVO

4.NIMPHA – La storia di una ninfomane

5.IL MIO NUOVO MAESTRO

6.DONNA VEDI

7.PENSAVO A…-SKIT

8.LA FESTA DELLA CRUDA VERITA’

9.RESPIRARE

10.MILAGRO – A Matilde

11.L’ONDA – La morte del Marinaio

12.SE NON PROVO DOLORE

13.PER IL TUO BENE

14.AVATAR – L’amore non esiste

I biglietti per il concerto al Mediolanum Forum del 21 ottobre, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, saranno in prevendita da oggi 20 marzo alle ore 18:00 su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.

Madame sarà in tour anche quest’estate nelle più suggestive location outdoor (biglietti già in prevendita su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali). Queste le date:

8 luglio – NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

12 luglio – LUGANO – Piazza Luini

15 luglio – CHIETI – La Civitella

17 luglio – ROMA – Cavea – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

19 luglio – PARMA – Parco Ducale

21 luglio – FERRARA – Ferrara Summer Festival

24 luglio – FIRENZE – Piazza SS. Annunziata

26 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Parco Ragazzi del ’99

28 luglio – UDINE – Castello

29 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Estate al Castello – Castello Scaligero

20 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

22 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

24 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura

25 agosto – TAORMINA – Teatro Antico

27 agosto – TARANTO – Rotonda del Lungomare

29 agosto – MACERATA – Sferisterio

Madame ha già conquistato dal vivo il pubblico in un tour sold out nel 2022 che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.