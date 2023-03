Promuovi la tua musica è un contest di successo che avvicina gli artisti emergenti al Teatro dando loro la possibilità di farsi ascoltare dal vivo non solo da un pubblico sempre partecipativo, ma anche da esperti del settore discografico musicale.

“Siamo felici di ospitare all’interno del nostro tour Marco Masini – dichiara Fanya Di Croce – sarà per noi un grande onore ascoltare i suoi successi e ripercorrere con lui in poco più di un’ora aneddoti e retroscena di 30 anni di carriera”.

L’edizione 2023 vedrà sul palco di Promuovi La Tua Musica, il prossimo 3 giugno al Teatro Marrucino di Chieti, Marco Masini, il cantautore fiorentino che vanta successi della musica italiana, divenuti classici, tra cui “Ci vorrebbe il mare”, “T’innamorerai” e “Bella stronza”. Masini ha vinto il Festival di Sanremo 2004 con “L’uomo volante”, mentre nel 1990 si è aggiudicato la vittoria nella categoria novità con “Disperato”. Marco Masini è uno dei cantautori italiani più apprezzati di sempre, con una lunga e prestigiosa carriera e milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Toccherà diverse città d’Italia il Tour Contest “Promuovi la tua musica” prodotto da Fanya Di Croce. La cantautrice milanese prosegue il suo impegno per la valorizzazione degli artisti emergenti. Con la sua creatività Fanya Di Croce ha aperto uno squarcio contemporaneo nel mondo statico della musica emergente. Sono oltre 3000 gli artisti che negli anni hanno calcato il palco di Promuovi La Tua Musica in diverse città d’Italia.

