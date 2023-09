“Domenica” è il nuovo singolo della cantautrice romana Margò, vincitrice del MUSAQ Quiliano Contest e promossa con “4 sì” dai giudici di X-Factor durante la seconda puntata di audizioni trasmessa in Tv, dopo un’intensa performance con il brano di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu”.

Una nuova canzone che vuole far immergere l’ascoltatore in una dimensione sonora “domenicale”, melodiosa e rilassata. Il brano è stato prodotto da Matteo Gabbianelli per la Kutso Noise Home.

«La Domenica ci concederebbe l’opportunità di ristabilire un contatto con ciò che ci circonda, se solo fossimo in grado di lasciarci andare. Con questa canzone ho voluto esprimere la mia difficoltà di apprezzare i momenti di pace e distensione, cercando di allontanarmi dai mille pensieri anche solo per un attimo. Vorrei che questo brano regalasse a chi l’ascolta un po’ di quella calma e serenità che troppo spesso non ci concediamo». Margò