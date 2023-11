TRACK BY TRACK Il disco si apre con ‘Carozzella romana’ (M. Carlini; Lorenza Maria Bohuny; R. Laganà): “Una denuncia ironica contro le barriere architettoniche e la mancanza di rispetto nei confronti di chi si muove sulla sedia a rotella ( ‘ Carozzella romana c’hai da fa’ la gimnkana tra na buca e na pozza de fango che sembra a Marana’)”. Si passa poi a ‘Famose ‘n giretto’ (M. Rinalduzzi; R. Laganà): “Il testo è un modo per sdrammatizzare le incomprensioni e le discussioni che inavitabimente succedono nella coppia (‘Famose ‘n giretto e damose un bacetto e alla fine se ne annamo a letto ’ )”. La terza canzone è ‘Una notte all’Ikea’ (S. Bocchino; R. Giglio; D. Vantaggio; R. Giglio; R. Laganà): “È un brano surreale, difficile spiegarla. Va ascoltata ( ‘ Mi accarezza l’idea di una notte all’ikea sopra un letto di foglie e betulla, nel reparto parquet senza un vero perché)”. Ecco poi ‘Di tutti e di nessuno’ (M. Calabrese; P. Calabrese): “Una poesia in musica dedicata a Roma, la mia città (‘Perché un’altra non c’è e non c’è niente e nessuno che me porti via da te’)”. Quinta traccia, ‘Fermo restando’ (M. Carlini; Lorenza Maria Bohuny; R.Laganà): “Questa canzone è dedicata a tutti quelli che ti parlano tre ore filate e poi alla fine ti dicono ‘Però è anche vero il conrtario’. Allora che hai parlato a fare? (‘Fermo restando che il mondo va così, è vero anche il contrario non se po pù senti)”. Sesto pezzo, Nun se scherza co’ l’amore’ (A. Fragna; B. Cherubini): “Una vecchia canzone romana che dà il titolo all’opera. Una serenata d’amore (‘Lo sai che nun se scherza co’ l’amore, col sentimento nun se po’ giocà’)”. Il settimo brano è ‘Nudo proprietario’ (R. Giglio): “È il titolo dello spettacolo che attualmente sto portando in scena. Ho 66 anni e mi riprendo ciò che è mio perché prima che mi mettono a nudo gli altri è meglio che mi metto a nudo io”. (‘Metto ‘na giacca di dieci anni fa, lo specchio replica: Rodo’… che te sei messo? Chi è causa del suo mal digiuni spesso’)”. L’album prosegue con ‘Che me ne frega a me (S. Palatresi; M. Pappagallo): “Sono della filosofia secondo la quale l’importante non è vincere, ma non partecipare proprio (‘Che me ne frega a me se non trovo mai parcheggio, al mondo c’è de peggio’)”. L’album si chiude con ‘Addio addio’ (R.Giglio): “Chissà se il tempo che è passato dai re fino al pontificato è proprio come l’hanno raccontato o Roma è stata sempre un po teatro (‘Roma capitale borgata dell’Europa, un po’ filosofia un po’ pizzicheria’)”. Il disco, prodotto, arrangiato e realizzato da Marco Rinalduzzi, è stato registrato e missato allo studio ‘Join for Music’ di Formello (assistente Valter Bottoni, mastering Bob Fix). Hanno suonato Marco Rinalduzzi (programmazione, editing, chitarre, tastiere e pianoforte), Marco Siniscalco (basso) e Luca Trolli (batteria). Foto e video di Maurizio Pepe e Lorenzo Lecci. Foto di copertina di Gloria Fegiz Il fantastico coro degli amici per ‘Famose ‘n giretto’ e ‘Nun se scherza co’ l’amore’: Federica Di Stefano, Sandra Collodel, Cristiana Laura Andreani, Paola Tiziana Cruciani, Carlotta Proietti, Sagitta Proietti, Serena Caporale, Filippo Laganà, Maurizio Pepe, Alessandro Filindeu, Gegé Telesforo, Massimo Ghini, Stefano Palatresi, Stefano Reali, Giampiero Ingrassia, Massimo Wertmuller. Il super fantastico coro dei sogni per ‘Che me ne frega a me’, ‘Di tutti e di nessuno’, ‘Lo sai che nun se scherza co’ l’amore’, ‘Nudo proprietario’, ‘Una notte all’Ikea’: Serena Caporale, Claudia Arvati, Silvia Aprile, Nadia Natali, Marco D’Angelo, Massimo Calabrese, Frankie Lovecchio, Riccardo Rinaudo. Il coro ‘de core’ di Lorenza Bohuni e Maurizio Carlini per ‘Carozzella romana’ e ‘Fermo restando’. Il coro ‘fuori porta’ dei Quadroni Vocal Ensemble… da Manziana per ‘Addio addio’: Alessandro Coppola, Emiliano Pauselli, Giampiero Jejo Angelini, Andrea Fiorucci, Fabrizio Sciarra, Chiara Mencarini, Serena Mencarini, Chiara Bernetti, Mascia Zullo.