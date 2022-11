Due anni di successi per sangiovanni: il 14 novembre 2020 l’artista è entrato nella casa di Amici e da allora il suo percorso si è arricchito di risultati straordinari. Trentaquattro certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare” (Sugar) e oltre centomila presenze ai live prodotti da Friends and Partners da maggio a ottobre 2022, in cui l’artista si è esibito anche nei suoi primi due palazzetti a Roma Palazzo dello Sport e Milano Forum.

Accanto al successo in Italia, il progetto di sangiovanni è esploso anche in Svizzera e in Spagna, dove la sua “Mariposas” -versione in lingua spagnola della hit “farfalle”- in featuring con la popstar latina Aitana ha ottenuto il doppio disco di platino e il numero uno in radio. Venerdì 4 novembre i due artisti hanno performato davanti ad un pubblico di ventimila persone la smash hit presentata per la prima volta in gara al Festival di Sanremo di quest’anno, dove si è classificata quinta; sul palco del Wizink Center di Madrid per il gala dei Los40 Awards, il più importante evento musicale spagnolo, oltre a sangiovanni ed Aitana si sono alternate le performance di Rosalia, Anitta, Ava Max e altri importanti artisti della scena mondiale.

Sangiovanni è attualmente impegnato nella scrittura delle nuove canzoni in un percorso di crescita, stimoli ed ulteriori ambizioni che lo porteranno nel 2023 a tornare con nuova musica.