Il 22 luglio 2022 alle ore 21.00, sul palco della XII edizione di Fantastiche Visioni

all’interno degli spazi barocchi del Parco di Palazzo Chigi ad Ariccia, arriva Simone

Cristicchi con il suo Paradiso – dalle tenebre alla luce, ispirato alla Divina Commedia

di Dante Alighieri scritto dallo stesso Simone Cristicchi in collaborazione con

Manfredi Rutelli con musiche di Valter Sivilotti e Simone Cristicchi, canzoni e regia di

Simone Cristicchi.

Simone Cristicchi scrive e interpreta Paradiso, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità

alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come

fiume sotterraneo attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a

noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso

vette più alte, spesso inaccessibili, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da

materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio

universale, che attraversa il tempo e lo vince.

In ogni uomo abita una nostalgia dell’infinito, un senso di separazione, un desiderio di

completezza che lo spinge a cercare un senso alla propria esistenza. Il compito

dell’essere umano è dare alla luce se stesso, cercando dentro all’Inferno – che molto

spesso è da lui edificato – barlumi di Paradiso: nel respiro leggero della poesia, nella

magnificenza dell’arte, nelle scoperte della scienza, nel sapientissimo libro della Natura.

Immersione spettacolare nell’Italia, tra letteratura, colori, patrimonio e cultura,

Fantastiche Visioni proseguirà con Katia Rizzo & Retró Band, che salirà sul palco

domenica 24 luglio con MA CHE MUSICA …GLI ANNI ’60, uno show musicale, dinamico

e coinvolgente che nasce con la voglia di rievocare un periodo del nostro paese prezioso

e rimpianto, trasportando il pubblico in un’epoca d’oro per la musica italiana, attraverso più

grandi successi, tutti da cantare e ricordare.

Venerdì 29 luglio Stefano Reali, regista cinematografico e televisivo di successo

internazionale, racconterà, svelandosi straordinario musicista, e attraverso le melodie e le

colonne sonore più famose della storia del Cinema, l’uomo e l’amico Ennio Morricone, in

ENNIO MORRICONE REMEMBERED, insieme a Flavia Astolfi.

Venerdì 5 agosto l’ultimo spettacolo in programma sarà TACCHI MISTI, con una squadra

di attrici davvero eccezionali, quali Carla Ferrero, Valentina Martino Ghiglia, Carlotta

Proietti e Silvia Siravo. Le quattro interpreti, con un ritmo veloce e serrato, raccontano,

ballano e cantano dipingendo una spassosa sequenza di ironici, graffianti, audaci ritratti

femminili.