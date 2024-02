Da lunedì 5 a domenica 11 febbraio andrà in onda su RaiPlay Sound e su Spotify il podcast “STONATI A SANREMO – 40 adolescenti senza pass daily”, realizzato per Rai PlaySound da Radioimmaginaria: i giovani speaker della radio degli adolescenti saranno inviati e “infiltrati” speciali direttamente dalla città dei fiori, alla scoperta dei segreti di cui normalmente pochi si occupano.

Scoveranno le curiosità legate alla kermesse, i retroscena più bizzarri dalle voci di chi vive il “dietro le quinte” del Festival: «Non intervistiamo cantanti ma cameraman, truccatori, musicisti e tutti quelli che vivono dietro alle quinte, i veri custodi dei segreti del Festival! Anche perché non abbiamo nessun pass e non ci fanno entrare da nessuna parte».

Chi c’è dietro il Festival? E dietro le canzoni? Come si fa a realizzare uno spettacolo così?

Chiamati per l’occasione “stonati”, gli speaker di Radioimmaginaria – dal 2012 antenna pronta a trasmettere e a ricevere i segnali del mondo che verrà, nonchè network realizzato, diretto e condotto da ragazzi che hanno dagli 11 ai 17 anni – saranno alla continua ricerca di un pass e proveranno a rispondere a queste e a tante altre domande.

Inoltre da Casa Sanremo gli “stonati” commenteranno le performance delle serate di Sanremo insieme ad alcuni loro coetanei. Ospite dei loro talk sarà l’attrice Greta Esposito (nota al pubblico per i suoi ruoli in ‘Mare Fuori’, in ‘Mixed By Erry’ e nel podcast ‘La Ragazza delle Onde’) che, aiutata dagli altri 39 colleghi “imbucati”, cercherà di intrufolarsi ogni giorno nei luoghi top secret del Festival.