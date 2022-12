La dichiarazione congiunta dei consiglieri regionali del Gruppo di Fratelli d’Italia (il capogruppo Ventola e i consiglieri Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini e Picaro).

“Fratelli d’Italia ha votato convintamente il finanziamento che porta da uno a 5 milioni la dotazione del fondo per l’autismo per partecipare alle spese sanitarie dei pazienti e le loro famiglie che si avvalgono del metodo Aba come trattamento riabilitativo, nei centri specializzati o presso operatori con comprovata esperienza.

Un finanziamento che auspichiamo possa finanziare anche nuovi centri, se si tiene conto che rispetto a un fabbisogno di 82 su tutto il territorio pugliese ce ne sono solo 16, creando un grave disservizio che significa anche non solo mancata assistenza, ma anche di mancata prevenzione per i ritardi nella diagnosi”./comunicato