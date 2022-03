Si chiama diplomazia quella “cosa” che un Ministro degli Esteri non puo’ permettersi di perdere mai, soprattutto nel pieno della guerra in Ucraina, e, dando dell’animale a Putin in Tv: “sono animalista, c’è un abisso tra Putin e qualsiasi animale, e Putin è sicuramente quello atroce” forse ha leggermente sbagliato non solo il contenuto ma anche il tono.

Durante la puntata di Piazza Pulita su La7 pero’, il nostro Ministro degli Esteri ha fatto una parziale marcia indietro. “Sono il primo a dirlo: toni troppi alti che un rappresentante delle istituzioni non dovrebbe mai utilizzare – il mea culpa del ministro degli Esteri – ma noi ogni giorno vediamo immagini dell’Ucraina che rimangono impresse. Non voglio rivolgere offese personali a nessuno, ma ribadisco che la guerra di Putin è atroce e va fermata assolutamente”.

«Il fatto che ci siano colloqui in corso tra le due parti – prosegue Di Maio – e che ci sua anche un tentativo di mediazione dell’Ue attraverso la presidenza di turno rappresentata oggi da Macron è una strada che non dobbiamo smettere di percorrere. Noi non siamo in guerra ma stiamo sostenendo il popolo, le istituzioni e l’esercito ucraino, andare in guerra è un’altra cosa. Stiamo facendo questo proprio per evitare che questa guerra destabilizzi tutto l’occidente. Dobbiamo però ricordarci che tutti noi siamo il popolo ucraino». www.iltempo.it