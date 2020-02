Ma guarda un po’

Di Maio è tornato, panico tra i grillini

Come anticipato da Linkiesta, le dimissioni dell’ex capo politico Movimento erano una farsa. Ora il ministro abbandona il dossier libico, di cui si è occupato per 5 minuti, inneggia a un ritorno alle origini, convoca il popolo in piazza (15 febbraio) e critica l’avvicinamento a sinistra

Mario Lavia