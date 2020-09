Le new entry si aggiungono agli otto autisti inseriti stabilmente in azienda a febbraio. Il presidente Papaveri: “Grande attenzione al personale”

Continua a crescere la grande famiglia di Conerobus, che in controtendenza rispetto alla crisi occupazionale legata all’emergenza Covid, prosegue l’opera di potenziamento dell’organico. Tra agosto e settembre la società per la mobilità intercomunale di Ancona e provincia ha assunto a tempo indeterminato dieci giovani, uomini e donne, di cui otto conducenti e due addetti alla biglietteria, inseriti in azienda con contratto di apprendistato.

Le new entry vanno ad aggiungersi agli otto nuovi autisti entrati a far parte stabilmente della squadra a febbraio.

“Le nuove assunzioni – afferma il presidente di Conerubus Muzio Papaveri – confermano la volontà di continuare ad investire sul personale e la grande attenzione prestata alle risorse umane, ai giovani e alla formazione continua, che riveste un ruolo fondamentale per garantire all’utenza un servizio di trasporto costantemente efficiente”.

