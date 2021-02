La realtà campana guidata da Armando Vallone mira a divenire l’outlet del calcio ed è pronta ad assumere quattro nuove risorse entro il 2021.

Nel proprio piccolo si può pensare in grande e sono moltissime le storie di colossi hi-tech e multinazionali che lo testimoniano: la perseveranza, l’intuizione, l’ingegno non hanno bisogno di grandi spazi per svilupparsi ed anche in una piccola stanza o in un capannone dismesso, le idee

si trasformano in grandi progetti. È quello che è successo anche in un piccolo garage di Napoli, dove la passione per il calcio ed i ricordi di infanzia sono diventati un’impresa e-commerce di successo. A confermarlo è Armando Vallone, imprenditore digitale, Ceo di Soccertime, e-commerce di riferimento per gli appassionati di calcio e dello sport in generale.La realtà campana, che oggi può contare su una struttura logistica di 1500mq, nel 2020 ha gestito oltre 50.000 ordini e ha acquisito più di 250 mila i clienti provenienti dall’Italia ma anche dal Messico, America Latina e Stati Uniti e che si sono registrati su tutti i portali del gruppo, che comprendono www.e-Napolistore.it, www.e-laziostore.it e www.e- Romastore.it.Ultima attività a cui ha dato vita Vallone in ordine di tempo e pensata per i nostalgici e collezionisti appassionati di calcio, con lo scopo di tramandare le gesta del fuoriclasse come Totti, Cannavaro, Batistuta e Vieri, “Le 7 Sorelle”, un e-commerce di maglie di calcio vintage dei campioni, rigorosamente originali, che riprende il nome dall’epiteto coniato per Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio e Parma, le sette squadre che, sul finire degli anni 90 einizio degli anni 2000 erano solite contendersi lo scudetto. Sulla piattaforma è possibile trovare le divise originali e le collezioni di cimeli del calcio italiano dal 1950 al 2000.Parte dei prodotti in vendita arrivano direttamente dalla collezione privata del founder, ma il magazzino si è allargato anche grazie alle donazioni di ex calciatori, negozi e squadre di calcio.Quattro nuovi portali e nuove assunzioni in ambito marketing e social per favorire l’occupazione al SudEntro il 2021 nasceranno 4 nuovi siti dedicati alla Sampdoria, Fiorentina, Bologna e Hellas Verona. Soccertime ad oggi conta 20 dipendenti e 10 collaboratori esterni ma, data la costante crescita, è pronta ad assumere 4 nuove risorse.“Nei prossimi mesi apriremo le selezioni per assumere nuovo personale – racconta Armando Vallone, Ceo di Soccertime – Siamo alla ricerca di profili con competenze in ambito marketing automation e social media e cercheremo di avviare delle convenzioni e degli accordi con le università campane per lo svolgimento di tirocini di formazione e dare così ai giovani la possibilità di partecipare attivamente alla crescita aziendale e allo stesso tempo offrire loro un’opportunità lavorativa nel loro territorio, puntando a rilanciare l’occupazione giovanile al Sud”.

