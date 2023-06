Danilo Musumeci , presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Catania, ha sottolineato alcune criticità della riforma, in particolare l’introduzione del giudice monocratico e le modifiche al comma 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, che ha introdotto la “prova testimoniale”. Ha inoltre menzionato la modifica dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 con l’introduzione del nuovo comma 5 bis, finalizzato a riequilibrare lo strumento della prova tra l’amministrazione e il contribuente. Un altro tema affrontato è stato quello delle “procedure giudiziarie deflattive”, strumenti che nel corso degli anni hanno avuto esiti variabili.

De Lise ha evidenziato che la riforma mira a raggiungere un equilibrio nei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria sia nella fase organizzativa delle Corti di Giustizia Tributarie che nel processo stesso. Questo rappresenta un importante progresso per garantire una maggiore tutela dei diritti dei contribuenti e un migliore funzionamento del sistema giudiziario tributario.

