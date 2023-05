Un uomo a bordo di una macchina, secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto di percorrere la rampa di accesso che porta all’ingresso del presidio sanitario. L’addetto lo ha invitato a lasciare l’area dopo aver fatto scendere le altre persone a bordo. A quel punto l’automobilista ha ripreso la marcia urtandolo con lo specchietto laterale per poi allontanarsi dal luogo.

Guardia Giurata invita automobilista a spostare l’auto dalla rampa di accesso all’ospedale ma viene aggredita: i fatti sono avvenuti nella mattinata odierna, giovedì 25 maggio al Santobono di Napoli. Sul posto sono intervenuti i poliziotti mentre il giovane vigilantes è stato medicato in ospedale.

Giuseppe Alviti ( Angpg) : urgono misure di tutela per la vigilanza privata

