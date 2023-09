Milano 19 settembre 2023 – Martedì 26 settembre dalle 9.30 alle 13.30, presso la Sala Belvedere al 39° piano di Regione Lombardia Palazzo ingresso N1, si terrà l’evento finale del ciclo di incontri sulla certificazione per la parità di genere. Durante l’appuntamento verranno presentate le riflessioni del Comitato Tecnico Scientifico relativamente ai KPI della certificazione della parità di genere.

All’incontro disponibile anche in streaming, oltre a Simona Tironi, Assessora all’istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, Gian Domenico Auricchio, Presidente Unioncamere Lombardia, Anna Maria Gandolfi, Consigliera di Parità Regionale di Regione Lombardia e Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale di Unioncamere, interverranno anche le aziende che hanno conseguito la certificazione. I materiali saranno raccolti in un White Paper che verrà messo a disposizione delle aziende, con una sintesi delle soluzioni suggerite e delle informazioni chiave per comprendere i vantaggi del percorso verso lo #Zherogap.

Il ciclo di eventi sulla certificazione per la parità di genere realizzato da Regione e Unioncamere Lombardia in collaborazione con le camere di commercio del territorio lombardo, ha visto la realizzazione di 6 seminari formativi, ognuno legato a un KPI della certificazione – Cultura e strategia, Governance, Processi Human Resources, Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, Equità remunerativa per genere e Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro – e 5 eventi di presentazione del bando di Regione Lombardia.

Durante l’evento finale verrà distribuito un vademecum che racconterà del Bando di Regione Lombardia “Verso la Certificazione della Parità di genere” con 10 milioni di Euro messi a disposizione delle micro, piccole e medie imprese lombarde.