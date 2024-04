La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è tra i promotori di “Milano Torino Genova – Mobility Conference 2024”, che si tiene martedì 9 aprile, alle ore 9.30, presso la sede di Assolombarda (via Pantano 9, Milano). Un appuntamento promosso da Assolombarda, Unione Industriali Torino, Confindustria Genova e dalle Camere di Commercio per “misurare” l’impatto della mobilità innovativa e sostenibile sull’area geografica del nord-ovest e per delineare nuove politiche pubbliche capaci di favorire le connessioni tra i tre capoluoghi e i loro territori.

Partecipano il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, il presidente dell’Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj, il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso e il vicepresidente con delega ai Trasporti di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Massimo Dal Checco. All’iniziativa intervengono anche il presidente del Centro Nazionale per la mobilità sostenibile, Ferruccio Resta, e la vicepresidente di Assolombarda con delega a Infrastrutture, Mobilità e Smart City, Gioia Ghezzi, che illustra la ricerca sul tema “Le start-up innovative in ambito mobilità”.

Subito dopo, si tiene la tavola rotonda “Infrastrutture e veicoli innovativi per la mobilità sostenibile di oggi e di domani”. Partecipano Armando Brunini (amministratore delegato SEA Aeroporti di Milano), Federico Chiarini (vicepresidente di Assolombarda), Pierfrancesco De Rossi (amministratore Delegato Siemens Mobility Italia), Raffaella Luglini (chief sustainability officer Leonardo), Marco Piuri (Direttore Generale FNM), Fabio Pressi (amministratore delegato e presidente A2A E-Mobility).