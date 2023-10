Si svolgerà al Lingotto di Torino, dal 18 al 20 ottobre, il Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “Lavoriamo insieme per il nostro futuro”, organizzato dal Consiglio nazionale in collaborazione con l’Ordine locale della categoria. Attesi oltre 1.600 professionisti provenienti da tutta Italia.

L’evento, caratterizzato da quattro sessioni plenarie, sei tavole rotonde e tre workshop su sostenibilità, fisco, intelligenza artificiale e PNRR, sarà l’occasione per un confronto a tutto campo sui temi di maggiore attualità per la professione e per il sistema economico e fiscale del Paese tra i rappresentanti del Consiglio nazionale, gli esponenti delle Istituzioni e della politica, esperti nazionali ed internazionali del sistema professionale, bancario, aziendale ed accademico.

I lavori inizieranno mercoledì 18 (ore 14:30) con i saluti di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino.

Seguirà un dialogo tra il presidente de Nuccio e la giornalista del Tg1 Barbara Capponi sui temi del congresso, sullo stato dell’arte e sul futuro della professione di commercialista.

MERCOLEDÌ 18 – PRIMA SESSIONE: SOSTENIBILITÀ

Mercoledì alle ore 16:00 si svolgerà la prima sessione plenaria “SOSTENIBILITÀ: SFIDE E OPPORTUNITÀ PER PROFESSIONISTI E IMPRESE”, che sarà articolata in due tavole rotonde. Alla prima tavola “I diversi piani dello Standard Setting”, moderata da Isidoro Trovato del Corriere della Sera, interverranno Marcello Bessone, dirigente MEF – Dipartimento RGS; Chiara Del Prete, presidente Technical Expert Group EFRAG; Cristina Gil White, COO Management Board GRI (Global Reporting Initiative); Alessandro Lai, presidente OIBR e coordinatore Osservatorio Sostenibilità CNDCEC; Paolo Marullo Reedtz, presidente Comitato Sostenibilità OIC; AngeloantonioRusso, prorettore Ricerca e Sostenibilità Università LUM Giuseppe Degennaro e presidente Commissione Reporting di sostenibilità CNDCEC; Andrea Venturelli, presidente Gruppo Bilanci e Sostenibilità (GBS).

Alla seconda tavola rotonda “Le frontiere di sviluppo nell’era ESG”, moderata da Laura La Posta del Sole 24 Ore, parteciperanno Gian Luca Galletti, consigliere nazionale dei commercialisti delegato allo Sviluppo sostenibile; Paolo Biancone, professore ordinario Dipartimento Management dell’Università di Torino; Mara Bucciarelli, head risk management Poste Italiane; Donatella Busso, professoressa ordinaria Dipartimento Management Università di Torino; Angelo Riccaboni, professore ordinario di Economia aziendale Università di Siena; Anna Maria Roscio, executive director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo; Antonio Salvi, professore ordinario Finanza aziendale Dipartimento Management Università di Torino.

GIOVEDÌ 19 – SECONDA SESSIONE: DELEGA FISCALE

I lavori riprenderanno giovedì 19 ottobre (ore 9:30) con la seconda sessione “IL FISCO CHE VERRÀ”, articolata in due tavole rotonde dedicate alla delega fiscale. Alla prima tavola “Delega fiscale – Commercialisti e politica a confronto”, moderata da Andrea Bignami di Sky Tg 24, parteciperanno Elbano de Nuccio, presidente CNDCEC; Salvatore Regalbuto, tesoriere CNDCEC delegato alla Fiscalità e componente Comitato tecnico MEF per l’attuazione della riforma tributaria; Alberto Gusmeroli, presidente commissione Attività produttive Camera dei deputati e responsabile Unità Fisco LEGA ; Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze; Luigi Marattin, capogruppo Italia Viva-Azione, Commissione Bilancio Camera dei deputati; Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze Partito democratico e vicepresidente Commissione Bilancio Senato; Claudia Porchietto, responsabile nazionale Dipartimento Politiche industriali Forza Italia; Mario Turco, vicepresidente Movimento 5 Stelle, Commissione Finanze Senato.

Alla seconda tavola rotonda “Delega Fiscale – Il percorso dei decreti attuativi – La cooperative compliance: un nuovo orizzonte anche per la professione” (ore 11:30), moderata da Jean Marie del Bo del Sole 24 Ore, interverranno Rosa D’Angiolella, consigliera CNDCEC delegata al Contenzioso tributario e componente Comitato tecnico MEF per l’attuazione della riforma tributaria; Salvatore Regalbuto, tesoriere CNDCEC delegato alla Fiscalità e componente Comitato tecnico MEF per l’attuazione della riforma tributaria; Vincenzo Carbone, Agenzia delle Entrate, capo divisione aggiunto Divisione Contribuenti; Gianfranco Ferranti, docente Scuola Nazionale dell’Amministrazione, coordinatore Commissione Esperti IRPEF del Comitato Tecnico MEF per l’Attuazione della riforma tributaria; Massimo Ferrari, direttore Affari fiscali Pirelli; Luigi Marotta, responsabile fiscale Italia Gruppo Enel; Luca Miele, commercialista componente Commissione Imposte Dirette CNDCEC e Comitato Tecnico MEF per l’Attuazione della riforma tributaria; Enrico Zanetti, commercialista consigliere Ministro dell’Economia e delle Finanze, componente Comitato Tecnico MEF per l’attuazione della riforma tributaria.

GIOVEDÌ 19 – TERZA SESSIONE: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E WORKSHOP

Giovedì 19 alle ore 15:00 si terrà la terza sessione del congresso “LE PROSPETTIVE DEL LAVORO INTELLETTUALE NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE”, caratterizzata da una tavola rotonda moderata da Simona D’Alessio (Ansa e ItaliaOggi). Vi prenderanno parte

Fabrizio Escheri, consigliere CNDCEC delegato a Innovazione e digitalizzazione degli studi professionali e delle imprese; Don Andrea Ciucci, coordinatore Pontificia Accademia per la Vita; il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Massimiliano Granieri, professore ordinario Diritto privato comparato Università degli Studi di Brescia; Carlo Masone, assistant professor in Artificial Intelligence and Robotics Politecnico di Torino; Laura Palazzani, professoressa ordinaria Filosofia del diritto Università LUMSA; Claudio Rorato, direttore Osservatorio Professioni Digitali Politecnico di Milano; Marta Schifone, capogruppo Commissione Lavoro Camera dei deputati; Piergiorgio Valente, chair Tax Technology CFE Tax Advisers Europe, professore straordinario Link Campus University.

Seguirà un workshop esperienziale sull’Intelligenza Artificiale realizzato con la collaborazione tecnico-scientifica di Sistemi Spa.

Parallelamente alla sessione sull’intelligenza artificiale si terranno due workshop nella Sala Londra. Al primo “LE SFIDE DELLA CYBER SECURITY PER LE IMPRESE ITALIANE” (ore 15-16) parteciperanno Paolo Melone, senior director Coordinamento Marketing e Business Development Imprese Intesa Sanpaolo, e Piero Iezzi, AD Swascan.

Il secondo workshop “GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA SOSTENIBILITÀ” (ore 16-17) verrà coordinato da Lara Tarquinio, professoressa ordinaria Economia aziendale Università Chieti-Pescara e presidente Comitato Scientifico GBS.

VENERDÌ 20 – QUARTA SESSIONE: PNRR, LAVORO, MADE IN ITALY, INTERNAZIONALIZZAZIONE, AMBIENTE

Sarà dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l’ultima sessione del Congresso nazionale dei commercialisti, che si svolgerà venerdì 20 alle ore 10:00. Alla tavola rotonda “PNRR, UNA SFIDA DA VINCERE. ITALIA, EUROPA, MONDO: LE PROSPETTIVE MACRO ECONOMICHE TRA TENSIONI GLOBALI E NUOVE OPPORTUNITÀ”, moderata dal direttore de La Stampa Andrea Malaguti, parteciperanno Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti; Luca Asvisio, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Torino; Marina Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.