Per aiutare ad attrarre e trattenere i talenti, soprattutto in un mercato del lavoro altamente competitivo come quello odierno, è importante far sentire le persone sostenute anche nei momenti di crisi servendosi di risorse utili per prendersi cura della propria salute fisica, emotiva e finanziaria. Per questo motivo, è essenziale alleggerire quei fattori di stress che turbano maggiormente i dipendenti, tra cui le preoccupazioni finanziarie, che sono generalmente grande motivo di ansia: possono essere semplificate avvalendosi di soluzioni e benefit innovativi, personalizzati e adatti alle esigenze del singolo dipendente.