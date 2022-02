La situazione storica di questo periodo pandemico di inizio 2022 ha raggiunto l’apice della contraddittorietà nel dialogo tra istituzioni e impresse, poiché sono stati attivati tutti gli obblighi e gli impegni economici per le aziende, ma non è ripartito il lavoro!



Le trattative e gli incontri sono stati infruttuosi o, nel migliore dei casi, con risultato deludente, poiché non è stata riconosciuto alcun indennizzo per le aziende, né è stato preso alcun serio provvedimento per il mantenimento delle aziende.

– Non è stato riconosciuto il settore come facente parte dell’indotto turistico – senza quindi

fondi perduti adeguati né provvedimenti ad hoc per i dipendenti.

– Non è stata riconosciuta la svalutazione dei mezzi e quindi del deperimento delle strutture

aziendali.

– Sono stati bocciati gli emendamenti a favore del recupero delle accise.

– È stato riconosciuto il ristoro delle rate di leasing solo per coloro che hanno acquistato autobus immatricolati nel 2018/2019 e che hanno comunque continuato a pagare regolarmente nonostante la pandemia senza accedere alla sospensione in moratoria.

I leasing sospesi fino al 31\12\2021 sono regolarmente ripresi, le tasse e le incombenze precedentemente rimandate causa pandemia sono tutte tornate in vigore e regolarmente attive, solo una cosa manca all’appello:

IL LAVORO!!!

Il 17 febbraio inizia una protesta ad oltranza, statica in presenza davanti ai prefetti di molti capoluoghi italiani, e gli imprenditori e le loro famiglie rimarranno in piazza fino a che non giunga dal governo una presa d’impegno chiara e adatta alla immane dimensione della tragedia che da due anni stiamo attraversando.

L’apertura di un tavolo tecnico è il minimo che ci aspettiamo, con estrema urgenza, dal governo.

È richiesta la presenza di tutti!

Vi preghiamo di indicare, attraverso l’apposito modulo, la vostra adesione cliccando sul seguente link: ADESIONE MANIFESTAZIONE e di confermare dunque la vostra presenza.

L’appuntamento è per le ore 10.00 sia a Palermo che a Catania. Verranno comunicati ulteriori dettagli al momento ancora in fase di organizzazione