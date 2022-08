L’emergenza sanitaria e le situazioni geopolitiche mondiali

hanno reso di fondamentale importanza la questione della sicurezza in viaggio, soprattutto

per quanto riguarda le trasferte lavorative, tanto che lo scorso settembre è stato creato lo

standard ISO 31030 – Travel Risk Management – Guidance for organizations che fornisce le

linee guida per le aziende nel tutelare i dipendenti durante i viaggi di lavoro. In questo

scenario BizAway, scaleup attiva dal 2015 nel business travel, ha migliorato

l’implementazione del tool di Riskline, di cui si serve sulla propria piattaforma, che consente

oggi di visualizzare in tempo reale tutti gli stati con colori diversi in base al livello di

rischio che presentano.

La valutazione del travel risk management in piattaforma misura infatti i rischi su una

scala da 1 a 5, secondo 3 parametri: General Risk che indica un rischio riferito a potenziali

problemi durante il viaggio; Security Risk per quanto riguarda un rischio riferito a problemi di

tipo politico, terrorismo, guerra, corruzioni e naturali all’interno del paese e Covid Risk Level,

riferito alla situazione di contagi nel paese scelto. I livelli di rischio sono identificati con uno

specifico colore e per ogni paese la piattaforma fornisce una descrizione dettagliata sulla

situazione interna.

L’urgenza di valutare correttamente i rischi per evitare che i propri dipendenti in viaggio si

trovino impreparati davanti a pericoli o difficoltà di natura politica, terroristica o sanitaria, sta

portando sempre più aziende a implementare programmi di travel risk management e

duty of care (dovere di diligenza), per ottemperare all’obbligo di tutelare la sicurezza sul

lavoro dei propri dipendenti anche in viaggio.

“Sempre più riscontriamo la necessità da parte delle aziende di realizzare delle affidabili

valutazioni di rischi per informare e preparare i propri dipendenti che viaggiano per lavoro –

afferma Flavio Del Bianco, CTO e Co-Founder di BizAway – Un dipendente in trasferta

deve essere consapevole degli scenari cui può andare in contro ed è dovere del datore di

lavoro tutelarne la sicurezza sempre. Il tool di travel risk management parte proprio da

questa esigenza e nasce con l’obiettivo di fornire parametri di valutazione sia nel momento

della ricerca, sia a prenotazione avvenuta, in tempo reale”.

L’obbligo di tutela dei propri dipendenti anche in viaggio è sancita dal D.Lgs. 81/2008 e dal

D.Lgs. 231/2001 che prevedono per il datore di lavoro la responsabilità penale ed

amministrativa ed è per questo che lo scorso settembre è stato introdotto l’ISO 31030, il

nuovo standard che si occupa di fornire alle aziende tutte le linee guide per una corretta

gestione della sicurezza dei propri viaggiatori.

Nuove figure professionali per il settore business travel

L’aumento dell’importanza del Travel Risk Management ha fatto sì che si sviluppassero

nuove figure professionali. L’UNI/PdR 124:220, pubblicata a gennaio 2022, definisce infatti i

requisiti professionali del Travel Security Officer, che si assicura che il processo di travel

security management sia appropriato per l’esigenza dell’azienda e dei viaggiatori, del Travel

Security Manager che invece si occupa della gestione operativa della sicurezza dei

viaggiatori e infine del Travel Security Analyst il cui compito è raccogliere e analizzare le

informazioni utili per la sicurezza dei viaggiatori.

“L’evoluzione del Travel Risk Management nel business travel rappresenta a mio parere uno

di quei casi in cui un’emergenza storica porta la società al progresso – conclude Luca

Carlucci – L’epoca di profonda incertezza in cui viviamo ha portato infatti il legislatore a

stabilire delle normative che tutelino ancora di più la sicurezza delle persone e ha contribuito

alla creazione di nuove figure professionali e, quindi, di nuovi posti di lavoro”.

In una logica di costante miglioramento dei servizi offerti ai propri viaggiatori BizAway ha

inoltre recentemente implementato anche un’integrazione aggiuntiva riguardante il trasporto

ferroviario, che va ad aggiungersi a quanto fatto con Trenitalia e Renfe: da ora sono presenti

in piattaforma le ferrovie svizzere SBB/CFF/FFS con la possibilità di operazioni di booking e

post booking.