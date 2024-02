Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), sia collegandosi da remoto al sito www.accademiadimedicina.unito.it.

L’edentulismo comporta importanti deficit funzionali non completamente compensati mediante le riabilitazioni orali tradizionali. La terapia riabilitativa con supporto impiantare ha migliorato significativamente il ripristino funzionale anche se al riguardo molte domande rimangono ancora senza risposta. La salute del paziente, la qualità e la quantità dell’osso, le tecniche chirurgiche, le macro e le micro caratteristiche del dispositivo implantare influenzano la guarigione dell’osso e di conseguenza i cambiamenti dell’osso perimplantare. Scopo della relazione è evidenziare i fattori che influenzano il successo nelle riabilitazioni con carico funzionale immediato e descrivere un protocollo dove i fattori chirurgici protesici sono integrati e finalizzati a un’alta predicibilità nel trattamento di pazienti parzialmente o totalmente edentuli.

Venerdì 23 febbraio alle ore 21, l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “L’implantologia nella riabilitazione funzionale del cavo orale”. I relatori saranno Stefano Carossa, Professore Emerito di Malattie Odontostomatologiche, Università degli Studi di Torino e socio dell’Accademia di Medicina e Paolo Pera, Professore Emerito di Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Genova.

in

by

Seduta scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy