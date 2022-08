(ANSA) – ROMA, 26 AGO – Amazon chiude il servizio di

telemedicina Amazon Care, mettendo fine all’ambizioso progetto

che aveva come obiettivo rivoluzionare l’industria sanitaria

americana. “Non è stata una decisione presa alla leggera ed è

arrivata dopo mesi di attenta valutazione”, afferma Neil

Lindsay, il responsabile di Amazon Health Service, in una

comunicazione ai dipendenti riportata dal Financial Times.

“Anche se molti aspetti di Amazon Care piacevano , l’offerta

proposta non era abbastanza ampia per i grandi clienti che erano

nel nostro target”, mette in evidenza Lindsay. Gli analisti

ritengono che la chiusura di Amazon Care non sia un segnale del

fatto che Amazon intende mollare la presa sul settore sanitario

americano che vale 4.000 miliardi di dollari. (ANSA).



Fonte Ansa.it