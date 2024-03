“Un defibrillatore in ogni luogo di lavoro”. Questo pomeriggio al Kursaal il lancio del progetto ideato e proposto da Hub Academy & Ecorservizigroup. il Sindaco Jwan Costantini, gli assessori Paolo Giorgini e Marco Di Carlo, il Presidente dell’ Ente Porto Valentino Fabrizio Ferrante.

In un Kursaal gremito, il Sindaco Jwan Costantini, gli assessori Paolo Giorgini e Marco Di Carlo, ed il Presidente dell’ Ente Porto Valentino Fabrizio Ferrante, hanno aperto questo pomeriggio l’evento di lancio del progetto “Un defibrillatore in ogni luogo di lavoro” promosso da“ Hub Academy & Ecoservizi Group”, ovvero dal suo fondatore e direttore Marco David. In sala anche l’assessore Soccorsa Ciliberti ed il Primario del Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Giulianova, il dottor Piergiorgio Casaccia.

Obiettivo dell’iniziativa è elevare i livelli di sicurezza nelle aziende italiane. La dotazione di un simile presidio, spesso risolutivo in caso di scompensi cardiaci improvvisi, permetterebbe infatti di salvare una vita e consentirebbe alla ditta che ne dispone di poter acquisire il marchio di “azienda cardioprotetta”, con conseguente innalzamento degli standard di visibilità, affidabilità e prestigio.