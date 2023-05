“Abbiamo appreso che rispetto alla vicenda della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina alcune forze politiche si sono attribuite meriti e paternità di risultati che invece non possono che essere ascritti alla corretta collaborazione e sinergia fra le istituzioni, in questo caso fra i Governi regionale e nazionale.

Sono proprio i rapporti istituzionali avviati dal Presidente Schifani che porteranno sicuramente ad un risultato positivo e a mantenere operativo questo importante presidio di sanità pubblica per tutta la Sicilia orientale.

La convergenza di posizioni di tutte le forze politiche è ovviamente una cosa positiva, perché non potrà che dare sostegno a quanto è stato chiesto dal Presidente Schifani che è intervenuto avocando a sé la gestione di questa delicata situazione e che ha già avviato la necessaria interlocuzione col Ministro Schillaci.

E’ però importante non trasformare questo impegno corale in una battaglia politica di parte, proprio per non incrinare quel fronte unico che in questo momento supporta le istanze che giustamente vengono dal territorio.”

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia all’ARS Stefano Pellegrino.