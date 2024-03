Venerdì 12 aprile alle ore 10.30, nella giornata dell’Opening Ceremony, in sala stampa sarà possibile intervistare i responsabili scientifici.

I più recenti aggiornamenti sulla Cardiologia a livello internazionale, con focus su cuore e diabete, sulla terapia ipolipemizzante, sulle ultime tecniche di interventistica cardiovascolare e sulla cardiologia di genere, sono tra i principali temi che verranno affrontati in occasione dell’appuntamento annuale di Change in Cardiology 4.0.

CHANGE IN CARDIOLOGY 4.0 si svolgerà a Torino l’11-12-13 aprile 2024, presso il Centro Congressi Lingotto, con il coordinamento scientifico di:

in

by

Change in Cardiology 4.0: torna il Congresso sulle patologie cardiovascolari

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy