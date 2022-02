Il database europeo (SEE e paesi non SEE) delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è EudraVigilance, verificato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ora riporta 39.997 decessi e 3.666.011 lesioni a seguito di iniezioni dei quattro vaccini sperimentali covid-19:

VACCINO MRNA COVID-19 MODERNA (CX-024414)

COVID-19 VACCINO MRNA PFIZER-BIONTECH

VACCINO COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCINO COVID-19 JANSSEN (AD26. COV2. S)

Sul totale degli infortuni registrati dai danni da vaccini, quasi la metà di essi (1.727.226) sono danneggiati gravi.

“La gravità fornisce informazioni sul sospetto effetto indesiderato; può essere classificato come “grave” se corrisponde a un evento medico che provoca la morte, è pericoloso per la vita, richiede il ricovero ospedaliero, provoca un’altra condizione importante dal punto di vista medico o il prolungamento del ricovero esistente, provoca disabilità o incapacità persistenti o significative o è un’anomalia congenita / difetto alla nascita”.

Ecco i dati di riepilogo fino al 12 febbraio 2022.

Reazioni totali per il vaccino mRNA Tozinameran (codice BNT162b2,Comirnaty) da BioNTech / Pfizer: 18.185 decessi e 1.791.261 lesioni

Reazioni totali per il vaccino mRNA -1273 (CX-024414) da Moderna: 11.138 decessi e 573.035 lesioni

Reazioni totali per il vaccino AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) da Oxford/ AstraZeneca: 8.174 decessi e 1.170.321 danneggiati

Reazioni totali per il vaccino COVID-19 JANSSEN (AD26. COV2. S) da Johnson & Johnson : 2.500 morti e 131.394 danneggiati

