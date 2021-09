“Prevenire è meglio che curare”, così dice un vecchio proverbio ampiamente conosciuto da tutti che nel caso del corpo femminile diventa una verità ancora più importante a causa delle numerose trasformazioni che questo attraversa, legate alle diverse fasidella vita. dottori.it, sito e app leader in Italia per la prenotazione di visite mediche specialistiche, ha esaminato il trend delle richieste di visite ginecologiche post lockdown e dall’analisi del volume delle richieste di medici specialisti è emerso un importante ritorno ai livelli di controlli pre-Covid: una prenotazione su due riguarda infatti la visita di check up, completa di ecografia transvaginale e pap test.

“Veder aumentare le prenotazioni di visite specialistiche per ginecologi dopo il 2020 è certamente confortante e tornare ad occuparsi di prevenzione è prioritario per tutti perché questa è l’arma più potente per sconfiggere molte malattie. – ha dichiarato Angela Maria Avino, Amministratore Delegato di dottori.it – In dottori.it il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere la sanità più agile e accessibile offrendo ai nostri utenti un accesso ai servizi sanitari sempre più completo e in linea con le loro esigenze”.

Il punto sulle prenotazioni di prestazioni ginecologiche

Nell’ultimo anno, stando a quanto emerge dall’analisi di dottori.it, alla visita di check up, è seguita l’ecografia che raccoglie il 12% delle prenotazioni e al terzo posto la consulenza per chirurgia ginecologica con il 10%.

Per quanto riguarda l’età delle utenti, a prenotare di più sono le donne tra i 25 e i 34 anni (28%), seguite dalle giovanissime con un’età compresa tra i 18 e i 24 (24%) e quelle tra i 35 e i 44 anni (22% di richieste).