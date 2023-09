A distanza di tre anni dalla legge 81 del 2020 per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, tante sono le evoluzioni in termini di ricerca scientifica e opportunità normative, ma altrettanti sono i bisogni ancora insoddisfatti delle persone che vivono con emicrania. Molti pazienti lamentano infatti pochi centri specializzati e di difficile accesso e, ad oggi, l’emicrania resta una patologia sottodiagnosticata e trattata in modo spesso inadeguato.

In Italia sono disponibili nuovi anticorpi monoclonali anti-CGRP indicati per la profilassi dell’emicrania. Una delle ultime novità terapeutiche è eptinezumab, primo ed unico anticorpo monoclonale anti-CGRP a somministrazione endovenosa, indicato per il trattamento preventivo dell’emicrania negli adulti con almeno 4 giorni di emicrania al mese, con 4 somministrazioni l’anno.

Si affronterà il tema dal punto di vista di pazienti, clinici e istituzioni, durante l’evento “Emicrania: nuove prospettive per il paziente tra innovazione, ricerca e opportunità normative”, organizzato da Lundbeck Italia a Palazzo Theodoli, presso la sala “Giacomo Matteotti” (piazza del Parlamento 19, ROMA). L’evento (in allegato il programma dettagliato) verrà moderato da Raffaella Cesaroni – Giornalista Sky TG24 e vedrà l’intervento di: