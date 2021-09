Valorizzare una figura professionale fondamentale nel panorama della sanità italiana. “Il ruolo del fisioterapista – dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute – ha nel corso degli anni assunto sempre più rilievo. La celebrazione oggi della Giornata Mondiale è l’occasione per ricordare come nel tempo la formazione e

l’aggiornamento hanno assunto un carattere primario per definire i contorni di una figura di cruciale importanza all’interno delle equipe multidisciplinari che operano nelle nostre strutture sanitarie pubbliche e private per l’assistenza che porta ai cittadini in fase di rieducazione, di riabilitazione e di prevenzione di tante patologie.

Insomma assume un ruolo chiave per la salute ed il benessere di pazienti in ambito ortopedico e neurologico”. Giuliano prosegue: “Nel rilancio della sanità italiana bisognerà valorizzare questa figura dedicando risorse alla formazione che dovrà essere sempre più al passo con i tempi. Anche in questa lunga battaglia contro il virus, che

ancora vede impegnati in prima linea gli operatori sanitari – conclude Giuliano – i fisioterapisti hanno coraggiosamente continuato a fornire il proprio contributo e per questo a loro va il nostro più sentito ringraziamento. Nel futuro prossimo sono attesi da altre difficili sfide, come quella del recupero funzionale dei pazienti colpiti da Covid, a cui certamente risponderanno con la generosità e professionalità di sempre”.