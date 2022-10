«Auspichiamo quindi l’avvio di un confronto serio e continuativo tra il Ministro e le rappresentanze sindacali del personale sanitario per assicurare la piena attuazione di quanto previsto dall’Art.32 della Costituzione, ridando vigore ad un Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico che ponga al centro i bisogni dei pazienti e renda nuovamente fieri del proprio lavoro tutti i medici italiani», conclude il Presidente della Federazione CIMO-FESMED, cui aderiscono ANPO-ASCOTI, CIMO, CIMOP e FESMED.

«Risollevare il Servizio sanitario nazionale, dopo anni di tagli che hanno portato ad una riduzione importante dell’offerta sanitaria, richiede impegno, lungimiranza e concretezza, che siamo certi il Ministro Schillaci garantirà – aggiunge Quici -. Si tratta senza dubbio di un lavoro complesso, che dovrà necessariamente partire dalla valorizzazione del ruolo dei medici e dei professionisti sanitari, sempre più stanchi delle inefficienze del SSN, da cui stanno fuggendo in massa».

Roma, 22 Ottobre 2022 – «I medici della Federazione CIMO-FESMED si congratulano con il nuovo Governo e con il nuovo Ministro Orazio Schillaci, augurando a tutti un buon lavoro», dichiara in una nota il Presidente del sindacato Guido Quici.

Quici: «Impegno, lungimiranza e concretezza per ridare vigore al Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico, partendo dalla valorizzazione del personale»

Governo Meloni, le congratulazioni di CIMO-FESMED: «Ci auguriamo confronto con sindacati per risollevare SSN»

