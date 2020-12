(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Nel 2020 l’Istat registra il crollo

record di incidenti, feriti e vittime sulle strade italiane.

Secondo una stima preliminare, da gennaio a settembre – complici

le restrizioni dovute alla pandemia del Covid – gli incidenti

con lesioni a persone sono stati 90.821, pari a -29,5% rispetto

all’anno precedente. Le persone ferite sono state 123.061, con

un calo del 32%, mentre le vittime

entro il trentesimo giornosono state 1.788, in diminuzione del 26,3%. Se si limital’osservazione al periodo gennaio-giugno 2020 le diminuzionisono più accentuate, pari a circa il 34% per le vittime e aquasi il 40% per incidenti e feriti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

