La nota azienda Pfizer ha ordinato ritiri massicci del farmaco per sicurezza, il settore della farmacologia ultimamente è in stato di apprensione a causa del timore dei razionamenti di cui tanto si parla. Gli esperti del settore ricordano che davvero si dovesse procedere ai razionamenti, anche la produzione dei farmaci potrebbe essere colpita e questo è uno dei principali motivi di preoccupazione attualmente nel settore. Ma riguardo questo, solo nelle prossime settimane si potranno avere risposte e chiarimenti che sono assai importanti soprattutto relativamente ai farmaci salvavita.

Le autorità devono ritirare il farmaco velocemente, ma anche chi lo usava deve muoversi celermente. Innanzitutto bisogna contattare il medico per escludere di aver assunto il farmaco contaminato.

A quanto pare nei lotti esaminati del farmaco Accuretic c’era la presenza di nitrosammine, N-nitroso-quinapril in quantità giudicate troppo elevate dalla normativa vigente. Questa sostanza può essere ricollegata anche a tumori gastrici ed all’esofago, ma solo in caso di consumo eccessivo.

E’ stata l’ Agenzia Italiana del Farmaco a scoprire che in alcuni lotti di questo popolare farmaco per l’ipertensione potevano esserci tracce di contaminazione e così è intervenuta subito con i ritiri.

Pfizer, Accuretic farmaco per il cuore ritirato d’urgenza dal mercato

