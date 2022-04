In sessioni plenarie e sale tematiche parallele, gli specialisti più autorevoli operanti a livello ospedaliero e ambulatoriale nell’ambito della cardiologia si confronteranno sui progressi in ambito interventistico coronarico, valvolare ed aritmologico e sulle nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche affiancate dalle più moderne terapie farmacologiche.

Il congresso Re-CHANGE IN CARDIOLOGY , si svolgerà a Torino il 7/8/9 aprile con il coordinamento scientifico di Giuseppe Musumeci , Direttore Cardiologia Ospedale Mauriziano di Torino, e Ferdinando Varbella , Direttore Cardiologia Ospedale di Rivoli AslTo3, Torino.

