Petit BamBou è lieta di invitarti all’evento:

“A mindful perspective” meditazione live mattutina dedicata alla resilienza martedì 1 dicembre alle ore 9:30

La meditazione sarà guidata da Lorenzo Colucci, istruttore MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), che introdurrà una riflessione sul concetto di resilienza e ci aiuterà a cominciare con una nuova energia la giornata.

“A mindful perspective” è anche il titolo della campagna: 5 passi per coltivare la resilienza grazie alla meditazione

AGENDA

9:30 – 9:40

The story of Petit BamBou: a change of perspective

Benjamin Blasco, co-founder Petit BamBou

9:40 – 9:50

Perchè abbiamo tutti bisogno di una maggiore resilienza?

Anna Beduschi, Country manager Italy Petit BamBou

9:50 – 10:10

Meditazione live dedicata alla resilienza

Lorenzo Colucci, istruttore MBSR e fondatore del centro Tempo mindfulness

INFORMAZIONI UTILI

RSVP Chiediamo cortesemente di confermare la tua presenza scrivendo a questa mail: claudia@crcommunications.it.

Al momento della conferma verranno inviati anche il link e i dettagli per accedere.

Dress code:

mettiti comodo, indossa qualcosa che ti faccia sentire bene, prepara la tua bevenda preferita per iniziare la giornata e lascia da parte carta e penna per gli appunti, l’unica cosa che devi avere con te è la tua presenza.

