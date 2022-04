Roma – “L’inquinamento atmosferico, può creare problemi anche ai nostri occhi, favorendo irritazioni e infezioni oculari soprattutto nei portatori di lenti a contatto, in chi soffre di occhio secco e in chi vive all’aria aperta. È quindi importante prendersi cura della salute degli occhi e sottoporsi a controlli oculistici frequenti”. In occasione oggi della Giornata mondiale della Salute (World Health Day) promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), l’Associazione Italiana dei Medici Oculisti (AIMO) torna a puntare i riflettori sull’importanza di una diagnosi precoce per prevenire le patologie oculari.

“Nella maggior parte dei casi queste patologie possono essere prevenute- fanno sapere gli oculisti di AIMO- ma per questo è fondamentale la diagnosi precoce, che spesso è l’unico strumento per limitare gli effetti invalidanti di alcune malattie oculari. Per tenere sotto controllo i sintomi, inoltre, il più delle volte è possibile utilizzare colliri specifici prescritti dall’oculista”. Il tema scelto quest’anno dall’OMS, intanto, è ‘Our Planet, Our Health’n (‘Il nostro Pianeta, la nostra Salute’). L’intento è infatti quello di portare l’attenzione sul fatto che la nostra salute dipende strettamente dalla salute del pianeta in cui viviamo.