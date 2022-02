Il Veganuary si è appena concluso con grosso successo internazionale, e

ciò non vuol dire che si debbano abbandonare le buone abitudini. Come Leonardo di Caprio ha

recentemente detto “non c’è nulla di più rivoluzionario al giorno d’oggi, del passare dal consumo di

proteina animale a quella vegetale”. Finalmente arrivano gli analoghi della carne di JOY; una

soluzione ai problemi del pianeta e una intelligente offerta di cibo etico e sostenibile, che non

richieda l’abbattimento di miliardi di capi di bestiame ma che offra la stessa struttura, gusto e

piacere in maniera vegetale.

JOY, azienda italiana con sede nel cuore dell’Umbria, lancia FoodEvolution, la nuova linea di

analoghi della carne con la stessa texture e sapore dell’originale, 100% plant based e utilizzabili

senza sprechi direttamente dal congelatore.

La linea FoodEvolution incarna la crescente domanda di prodotti vegetali da parte di quel pubblico

che sempre più predilige un cibo etico alla carne, e che sempre più si avvicina alle nuove alternative

di prodotti vegetali mossi da questioni legate all’ambiente, al benessere animale, alla propria salute

ed alla voglia di portare in tavola qualcosa di nuovo e di buono.

Arrivano nei migliori supermercati, ParePollo, PareManzo e ParePancetta, creati con proteine

vegetali di altissima qualità per cucinare in modo semplice e veloce ricette gustose tradizionali e

non.

Con PareManzo, grazie alla magnifica consistenza, ci vorrà un attimo per ricreare un succoso

spezzatino o un tradizionale ragù. ParePollo si presta perfettamente per riprodurre la ricetta del

pollo al curry, alla pizzaiola, alla cacciatora, agli agrumi con la fantasia come unico limite, oppure

per cucinare i classici bocconcini di pollo impanati e croccanti.

Ma la vera rivoluzione è ParePancetta con cui si potranno ricreare un’infinità di ricette

precedentemente precluse a chi sceglieva l’alimentazione vegetale. Dalla intramontabile carbonara,

all’amatriciana fino alla quiche lorrainne, ricette classiche della tradizione con il twist in più dato

dai prodotti di FoodEvolution sani e gustosi.

Per chi in cucina ha poi poco tempo, FoodEvolution propone anche ParePollo Burger e

PareManzo Burger, da cuocere in 8/10 minuti in una padella antiaderente ben calda. Et voilà: il

piatto è servito!

“Essere vegetariani fino a qualche anno fa era una questione salutista, poi è diventata animalista, ma

oggi è soprattutto una questione ambientale” dichiara Alberto Musacchio, Ceo di JOY. “La nostra

nuova linea FoodEvolution, prodotta con ingredienti totalmente plant based, è perfetta per ideare

piatti che diano al palato lo stesso piacere della carne, ma che siano di beneficio agli animali ed

all’ambiente”.

JOY è stata fondata da una famiglia attiva da 40 anni nel mondo dell’alimentazione plant based. La

tecnologia produttiva all’avanguardia dell’azienda consente di creare prodotti a base esclusivamente

vegetale, senza glutine e con un alto apporto proteico, ricreando la struttura della carne in termini di

consistenza e di aspetto.

I prodotti FoodEvolution, presenti sul mercato italiano ed estero, e sono disponibili in alcune

importanti catene distributive della GDO. Inoltre, attraverso un test organolettico a norma ISO

condotto in central location con un ampio campione di consumatori in target, la linea di prodotti

FoodEvolution ha ottenuto il QUALITY AWARD 2021, il Premio di qualità N.1 in Italia. Inoltre,

in occasione di TuttoFood, ParePollo ha ricevuto il Better Future Award 2021, organizzato da

Gdo Week e Mark Up in collaborazione con la manifestazione, dedicato alle eccellenze alimentari.