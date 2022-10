Milano, 12 ottobre 2022 – Erbert, la prima catena italiana dedicata alla sana alimentazione, prosegue il piano di sviluppo previsto per il 2022 e continua ad ampliare la propria presenza nella città di Milano con l’inaugurazione di nuovi punti vendita.

Grazie ai riscontri positivi della clientela e a un fatturato in costante crescita, l’espansione del brand non si arresta. Dopo l’apertura del quarto store in Via Col Moschin 20, nei pressi dell’Università Bocconi, apre il quinto in Via Freguglia 4, a due passi dal Tribunale.

Erbert semplifica la vita di chi vive in città e, nella frenesia delle giornate, deve spesso scendere a compromessi tra gusto, salute e poco tempo a disposizione. Dalla colazione o coffee break nel bakery-bar che propone un’ottima selezione di pane e dolci sempre freschi e di qualità, fino alla pausa pranzo, fiore all’occhiello del brand, e alla cena da imbandire a casa propria in pochi minuti: Erbert è l’alleato perfetto di chi condivide valori quali benessere, piacere della tavola e sostenibilità, anche last minute.

Tratto distintivo di Erbert è la straordinaria offerta di piatti pronti, oltre 100, disponibili in confezioni mono-dose, ideati e realizzati nel laboratorio artigianale di proprietà. Antipasti sfiziosi, primi e secondi di carne e di pesce, contorni e piatti unici: ci sono tutti gli elementi per “costruirsi” il proprio pasto perfetto – sano, naturale ma anche gustoso – da consumare direttamente sul posto, nei confortevoli spazi ristoro messi a disposizione da Erbert oppure in ufficio o a casa propria. Per chi non rinuncia al piacere di cucinare ma lotta contro il tempo, è da non perdere la linea di ricettati crudi di pesce, carne e vegetali pronti da cuocere in pochi minuti in padella.

5 promesse sanciscono l’impegno di Erbert verso i propri consumatori e ne guidano le scelte produttive: meno dell’1% di sale aggiunto e del 5% di grassi saturi nei piatti pronti, meno del 15% di zuccheri aggiunti, solo farine non raffinate e solo tecniche di cottura salutari.

I prodotti e i piatti sono ordinabili anche su erbert.it, sito nel quale è possibile fare la spesa, e su erbertaziende.it portale per la pausa pranzo in ufficio.

Erbert è una start up innovativa del settore food retail, nata nel 2020 con l’obiettivo di favorire una sana alimentazione quotidiana che generi un impatto positivo sulla società e sulla vita delle persone. Il modello di business si basa su un’ampia selezione di piatti pronti di altissima qualità, a produzione propria, proposti all’interno di negozi presenti capillarmente in zone strategiche della città di Milano. L’obiettivo è fornire un’alternativa sana e buona, ad un prezzo giusto, per quanti consumano il pranzo fuori casa o hanno poco tempo per cucinare.

