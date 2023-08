La miastenia gravis – prosegue Alessia – è una rara patologia autoimmune neuromuscolare che deriva dal malfunzionamento del sistema immunitario. I sintomi comprendono debolezza generalizzata fino alla possibile paralisi totale, blocco del diaframma, sdoppiamento della vista, voce nasale e disfagia anche grave. Esistono, ad oggi, solo approcci terapeutici che tendono a mitigare i sintomi. La nostra associazione ha sposato un progetto di ricerca sulla difficoltà di deglutizione (disfagia) nella miastenia. Lo studio, condotto dall’ Università di Padova e coordinato dal professor Michele Valmasoni, Direttore del Centro per le malattie esofagee, è interamente finanziato dagli “Amici di Alessia” e durerà 5 anni. I nostri sostenitori, e quanti ieri ci hanno dato il loro contributo, sono dunque gli attori non di una prospettiva astratta, ma protagonisti di una sfida chiamata a migliorare il quotidiano di migliaia di malati e a dare una spallata alla miastenia, nella speranza di vederla, presto o tardi, definitivamente vinta, a terra.”

” Siamo più che soddisfatti del successo del “festival” – sottolinea la Presidente dell’associazione “Amici di Alessia” – Ringraziamo tutti i partecipanti, gli sponsor, l’ Amministrazione Comunale ed in particolare il Vice Sindaco Lidia Albani, che non si è limitata a presenziare, ma ha “camminato” con noi. Ringraziamo inoltre il consigliere regionale Simona Cardinali, sempre attenta alle esigenze dell’ associazione, Guido Campana e Mariagrazia Di Pancrazio del Csv di Teramo, le associazioni Ecologica G e Il Guscio, Epas Teramo, Soccorso Amico, Drm Service, Giuseppe De Zolt e il Nursind Teramo, la psicologa Nadia Ragonici coordinatrice dell’ associazione, Ambrosii Fotografia ed il Lido Malibù.

Una partecipazione oltre le aspettative. Il “Festival della Salute”, la camminata metabolica promossa ieri dall’associazione “Gli amici di Alessia” per sostenere la ricerca e combattere la miastenia gravis, ha ottenuto un successo inatteso ed entusiasmato partecipanti ed organizzatori. Patrocinata dal Comune di Giulianova, l’iniziativa ha visto l’adesione di singoli ed associazioni, che, guidati dal trainer Simona Bucciarelli, con partenza alle 8 da piazza del Mare, hanno attraversato il porto e il lungomare, fino alla spiaggia e al lido Malibù.

Notevole partecipazione, ieri mattina, al Festival della Salute organizzato dall’associazione “Gli amici di Alessia” per sostenere la ricerca sulla miastenia. La Presidente Alessia Scarpone: “Una grande soddisfazione per un’ iniziativa che contribuisce a finanziare uno studio dell’ Università di Padova”.

in

by

Festival della Salute associazione “Gli amici di Alessia” per sostenere la ricerca sulla miastenia

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy