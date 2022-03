Il fegato è l’organo più grande del corpo la cui funzione più importante è quella di filtrare tossine e residui, per permetterne l’eliminazione, aiuta a digerire gli alimenti, processare le sostanze nutritive e conservare vitamine e minerali.Rappresenta una sorta di filtro tra l’intestino e il resto dell’organismo. Le sostanze ingerite e poi assorbite a livello intestinale – che si tratti di nutritienti, farmaci o altro – prima di entrare nella circolazione generale e quindi essere distribuite a tutto l’organismo devono attraversare il fegato. Qui possono andare incontro a diverse trasformazioni e se viene sovraccaricato si rischiano seri problemi di salute.

E’ quindi molto importante agevolarlo per fargli svolgere al meglio le sue funzioni, per farlo ovviamente occorre una alimentazione sana ed equilibrata, poter contare su una giusta quantità di sonno e di energia, consumare ogni giorno almeno due porzioni di verdure fresche, oltre che molta frutta. E’ importante bere molta acqua, eliminare gli alcolici e limitare il consumo di vino, riducendolo ad un solo bicchiere durante il pasto.

I sintomi di un fegato sovraccaricato e che non funziona correttamente sono vari:

-stanchezza cronica

-ansia o depressione

-sonnolenza

-mal di testa frequenti

-problemi digestivi

-dolori muscolari o articolari

-sudorazione eccessiva

-acne

-eccesso di gas, gonfiore addominale, diarrea o stitichezza

-squilibri ormonali

-alito cattivo

-aumento di peso

Se sottovalutati tali sintomi, con il passare del tempo si va incontro ad un ingrossamento del fegato e quindi ad un fegato grasso.

I sintomi del fegato ingrossato non sono sempre evidenti. Infatti le manifestazioni sintomatiche possono anche non emergere. Se queste si fanno evidenti, consistono soprattutto in sintomi non specifici gastrointestinali, come una sensazione di pienezza addominale, reflusso acido, eruttazione, pesantezza e perdita di appetito. Il sintomo più comune di un fegato ormai ingrossato è grasso è il dolore nella parte destra e inferiore della schiena o nella regione lombare destra. In genere il dolore si amplifica quando ci si muove. Il dolore al fegato non è assolutamente da sottovalutare perchè può denotare anche la presenza di un tumore.

Fontehttps://www.salutecobio.com/