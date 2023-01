L’alterazione della composizione della flora microbica influisce negativamente sul decorso della malattia.

I disturbi del microbioma intestinale peggiorano il decorso della malattia, aumentano le riacutizzazioni infiammatorie e la sintomatologia.

L’esecuzione di esami specialistici permette di identificare le carenze e i disordini metabolici associati all’alterazione della flora intestinale nei pazienti con morbo di Crohn.

Il morbo di Crohn è una malattia autoimmune dell’intestino, che si manifesta con l’infiammazione della mucosa che ricopre l’interno del sistema gastrointestinale .

Provoca dolori addominali, grave diarrea, febbre, stanchezza intensa, feci sanguinolente, perdita di peso involontaria, malnutrizione e gravi carenze nel corpo.

È una malattia che condiziona in modo significativo la vita quotidiana dei pazienti, soprattutto durante il periodo delle riacutizzazioni. Ciò è dovuto alla funzionalità intestinale compromessa, al dolore e agli effetti collaterali dei trattamenti farmacologici che questi pazienti devono assumere, di solito per tutta la vita .

Colpisce principalmente l’ultima parte dell’intestino tenue, ma può interessare qualsiasi parte del tubo digerente. Sebbene il morbo di Crohn non sia di solito una malattia mortale, può causare cachessia e in alcuni casi portare a complicazioni che possono essere pericolose per la vita.

Il morbo di Crohn è causata da numerosi fattori e spesso richiede diversi anni o decenni per svilupparsi; questo porta a difficoltà nell’affrontarla. È caratterizzata da un gruppo di sintomi predominanti legati all’organo colpito, l’intestino.

Il trattamento dei sintomi associati il morbo di Chron non è sufficiente per gestirla efficacemente. È necessario identificare e correggere le carenze e i disturbi metabolici che portano alla sua manifestazione e ne influenzano il decorso.

In caso contrario, il suo corso progredisce verso un deterioramento costante e graduale attraverso riacutizzazioni e recessioni, gravando sulla vita quotidiana e sulla salute del paziente.

L’infiammazione intestinale a volte può penetrare nella parete intestinale e causare fistole (un’unione patologica tra organi). Le fistole possono svilupparsi tra l’intestino e la pelle o tra l’intestino e un altro organo nell’addome.

Negli ultimi anni sono stati sviluppati test specialistici che individuano le carenze che portano alla manifestazione del morbo di Crohn e ne consentono la correzione, migliorando sensibilmente il decorso della salute e la vita quotidiana dei pazienti.

Disturbi microbici intestinali e decorso della malattia di Crohn

I disturbi della flora microbica dell’intestino sono associati non solo alla manifestazione, ma anche al decorso della malattia [3-5].

L’intestino umano ospita un numeroso e complesso assemblaggio di trilioni di microbi, indicati collettivamente come microbioma intestinale. Il microbioma intestinale partecipa a numerose funzioni fisiologiche legate al sistema gastrointestinale, immunitario, ormonale e nervoso.

I microbi intestinali svolgono un ruolo attivo nella digestione del cibo, così come nella produzione di determinate vitamine e sostanze nutritive. Producono grassi che regolano l’attività dei globuli bianchi e sostanze necessarie al funzionamento del sistema ormonale e nervoso, come la serotonina [5-8].

I microbi “buoni” presenti nell’intestino, come i lattobacilli, impediscono la crescita di altri microbi che potrebbero portare a malattie.

Credevamo che molte malattie intestinali croniche fossero causate da specifici microbi patogeni. Oggi sappiamo che non sono dovute a nessun microbo specifico, ma alla perdita di equilibrio tra i diversi gruppi di microbi che compongono il microbioma intestinale. Questo cambiamento nell’equilibrio del microbioma intestinale viene detto “disbiosi”.

Fattori che influenzano la composizione della flora intestinale

1. Vitamina D

La vitamina D contribuisce al controllo dei microrganismi patogeni. È necessaria per la produzione di 200 sostanze antibiotiche endogene e per il buon funzionamento e l’attivazione dei globuli bianchi

La vitamina D ha un effetto antinfiammatorio diretto e forte espresso attraverso speciali recettori. La sua azione antinfiammatoria diretta è stata dimostrata in numerosi studi [10-15].

La mucosa intestinale è uno dei tessuti più sensibili alla vitamina D. Raggiungere livelli ideali di vitamina D dovrebbe essere un obiettivo sia per la prevenzione che per il trattamento della malattia infiammatoria intestinale.

Nei pazienti affetti da autoimmunità, si deve tenere conto del fatto che possono mostrare resistenza alla vitamina D, cioè hanno bisogno di dosi maggiori e valori più elevati affinché il loro organismo possa esprimere appieno il suo effetto

La somministrazione di dosi terapeutiche di vitamina D deve avvenire sotto controllo medico e con la parallela misurazione di parametri di laboratorio, che consentono la valutazione della risposta dell’organismo.

2. Nutrizione

La dieta è un fattore spesso trascurato nella malattia di Crohn. La dieta influenza direttamente la flora microbica dell’intestino. Ciò che mangiamo provoca anche secrezioni ormonali che modellano la risposta del corpo all’infiammazione e influenzano la funzione del sistema immunitario.

Il consumo di alimenti trasformati, l’aumento del consumo di zucchero e il consumo eccessivo di alcol, provocano danni diretti alla parete intestinale, aumentano la popolazione di microrganismi patogeni e riducono la popolazione di microbi benefici, peggiorando i sintomi e il decorso della malattia.

3. Carenze di micronutrienti

A causa del ridotto assorbimento dei nutrienti, i pazienti con morbo di Crohn hanno spesso carenze significative di micronutrienti come vitamine, minerali, aminoacidi e acidi grassi omega.

Le carenze influenzano lo stato generale di salute dei pazienti e svolgono un ruolo importante nella composizione della flora intestinale e nella progressione della malattia.

Le carenze più comuni sono:

Glutammina: La glutammina è un amminoacido, necessario per il buon funzionamento della mucosa intestinale. La sua carenza impedisce la cicatrizzazione e il normale funzionamento della mucosa intestinale

Zinco: lo zinco è essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario e per il mantenimento dell’integrità della mucosa intestinale. Inoltre, la carenza di zinco provoca un disturbo della motilità intestinale e influisce negativamente sulla flora intestinale, sulla capacità cicatrizzante della mucosa e sulla gestione dell’infiammazione

Ulteriori micronutrienti carenti nel morbo di Crohn sono ferro, vitamine B12, B6, B2, B1, vitamina K, acido folico, selenio. La carenza di micronutrienti specifici peggiora i sintomi e il decorso di queste malattie…continua su

FONTE https://www.clinicametabolomica.it/il-ruolo-della-flora-intestinale-nel-morbo-di-crohn/