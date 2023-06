La menopausa rappresenta una fase del tutto naturale della vita della donna, che segna la fine dell’età fertile ed è caratterizzata da una serie di cambiamenti che coinvolgono tutto l’organismo. Sono dovuti alla fisiologica diminuzione della produzione degli ormoni estrogeni e possono essere di natura fisica ma anche legati alla sfera dell’umore e delle emozioni. Oltre alle note vampate di calore, spesso può infatti capitare di notare alterazioni dell’umore. Si tratta di fenomeni del tutto normali, in quanto i livelli ormonali hanno una parziale influenza su alcuni neurotrasmettitori del cervello, il che può provocare un temporaneo sbalzo d’umore.

Per accompagnare la donna durante la menopausa e per contribuire a vivere con maggiore serenità questa fase della vita, vi sono alcuni utili consigli legati allo stile di vita da mettere in pratica ogni giorno: fare esercizio fisico, seguire una dieta varia ed equilibrata, ed evitare fumo ed alcolici. In più, un aiuto concreto può arrivare dall’utilizzo di integratori specifici.

Estromineral è un integratore alimentare di Isoflavoni di soia, Fermenti lattici, con Equiseto, Calcio e Vitamina D3 per la donna in menopausa.