Nuove prove mostrano che il trattamento dell’infiammazione cronica differisce in modo significativo dal trattamento dell’infiammazione acuta.

Si prevede che nuovi modi per affrontare l’infiammazione rivoluzioneranno il trattamento delle malattie infiammatorie croniche.

Le malattie autoimmuni sono state collegate a danni da infiammazione.

La ricerca si concentra su nuovi modi per affrontare l’infiammazione, che dovrebbero rivoluzionare il trattamento delle malattie infiammatorie croniche [1].

I sintomi associati all’infiammazione cronica nei pazienti con malattie autoimmuni sono:

–Febbricola: la sensazione di brividi o sbalzi di temperetura febbrile di basso grado (decimi di grado).

–Edema (ritenzione, gonfiore): i cambiamenti di peso nell’arco di un giorno o meno sono solitamente dovuti alla ritenzione associata all’infiammazione.

–Dolore cronico: si manifesta solitamente con alti e bassi di intensità e varia a seconda dell’organo interessato. Può colpire le articolazioni, i muscoli, i nervi (nevralgia), l’addome, l’esofago, ecc.

–Affaticamento: invece della normale stanchezza che si risolve con il riposo, le persone con infiammazione cronica spesso provano una sensazione di spossatezza.

–Cattivo umore (malinconia, iperattività, irritabilità): i pazienti con infiammazione cronica spesso sperimentano sbalzi d’umore, grave irritabilità, stanchezza e malinconia. Anche alcuni farmaci, come il cortisone a dosi elevate, possono avere un effetto diretto sull’umore.

–Fame intensa: nel tentativo del corpo di aumentare l’assunzione di proteine ​​e sostanze nutritive necessarie per la guarigione dei tessuti, aumenta la sensazione di fame. Tuttavia, il più delle volte i pazienti invece di consumare cibi ad alto valore nutritivo (carne, pesce, uova, noci, olive), consumano cibi che soddisfano temporaneamente la sensazione di fame (pane, dolci, pasta, riso), che peggiorano l’infiammazione e migliorare ulteriormente la sensazione di fame.

–Sonnolenza: dolore, stanchezza cronica e sbalzi d’umore influiscono negativamente sulla qualità del sonno, provocando una sensazione di sonnolenza durante il giorno.

-Diminuzione della chiarezza mentale: i pazienti con infiammazione cronica spesso descrivono una diminuzione della chiarezza mentale e della capacità di concentrazione. Riferiscono inoltre che la ridotta chiarezza mentale influisce in modo significativo sulla loro capacità di lavorare, ma anche sulle loro interazioni sociali.

Fermare l’infiammazione nelle malattie autoimmuni

Fino a poco tempo fa, si riteneva che la somministrazione di cortisone, agenti antinfiammatori e biologici potesse arrestare l’infiammazione cronica e ripristinare la normale funzione corporea, come avviene nell’infiammazione a breve termine (infiammazione acuta) .

Negli ultimi dieci anni, è stato scoperto che l’infiammazione è un processo di guarigione altamente coordinato, che alla fine porta al rimodellamento dei tessuti e alla rimozione di microbi e cellule morte.

Quando questo processo viene interrotto, si verificano malattie infiammatorie croniche, che non possono essere trattate semplicemente arrestando l’infiammazione.

Per il suo trattamento efficace è necessario il completamento del processo di guarigione e la risoluzione dell’infiammazione. Questo è l’obiettivo del trattamento moderno dell’infiammazione cronica .

L’infiammazione è controllata attraverso la produzione di sostanze chimiche che istruiscono e dirigono le cellule del corpo e le cellule del sistema immunitario. La sua soluzione porta alla guarigione dei tessuti e al ripristino della funzione dell’area danneggiata.

Le sostanze che controllano l’infiammazione sono principalmente piccole molecole di grasso, prodotte nel corpo dalla combinazione di grassi omega-3 e omega-6. Tali sostanze sono citochine, prostaglandine e resolvine. La ricerca degli scienziati si concentra principalmente sulle resolvine, poiché svolgono un ruolo centrale nel processo di guarigione e infiammazione [1,4,5].

È un processo altamente coordinato, che prevede l’alternanza e la presenza sufficiente di sostanze che segnalano l’inizio dell’infiammazione e sostanze che ne segnalano la risoluzione.

Carenze e disturbi metabolici che impediscono la risoluzione dell’infiammazione

Carenze di vitamine e altri micronutrienti o l’aumentata presenza di un gruppo di grassi rispetto a un altro, complicano i processi di risoluzione dell’infiammazione e portano alla sua cronicizzazione.

Inoltre, i disturbi ormonali legati allo stile di vita e alla dieta, come l’insulino-resistenza, la sindrome metabolica e l’aumento del grasso viscerale, contribuiscono allo sviluppo e all’aggravamento dell’infiammazione cronica.

La rilevazione dei disordini metabolici e delle carenze corporee viene effettuata eseguendo test speciali che misurano molecole molto piccole che partecipano alle reazioni chimiche del corpo.

Test speciali guidano la risoluzione dell’infiammazione e la guarigione dei tessuti

Negli ultimi dieci anni, la comprensione dei meccanismi di inizio e risoluzione dell’infiammazione è aumentata in modo significativo. Gli sforzi si sono concentrati su approcci che portano alla risoluzione del processo infiammatorio, piuttosto che fermarlo.

La risoluzione del processo infiammatorio può essere ottenuta sia farmacologicamente che ripristinando i normali meccanismi di guarigione.

Nonostante l’abbondanza di opzioni farmaceutiche che interrompono l’infiammazione, gli interventi farmaceutici esistenti non consentono il completamento del processo infiammatorio e la guarigione dei tessuti.

Nuovi farmaci che mirano a risolvere l’infiammazione e migliorare il processo di guarigione sono ancora in fase di ricerca e ci aspettiamo di avere importanti novità nei prossimi cinque anni.

Tuttavia, gli interventi medici relativi allo stile di vita, alla correzione delle carenze corporee e alla nutrizione apportano già miglioramenti significativi ai pazienti con malattie infiammatorie croniche.

Esami specialistici mappano lo stato dell’organismo e i disturbi che impediscono il completamento dell’infiammazione.

Lo stile di vita moderno e la dieta sono i fattori principali nell’avvio e nel mantenimento dell’infiammazione cronica.

Un gran numero di processi fisiologici promuove la regolazione dell’infiammazione. Gli interventi che migliorano la risoluzione dell’infiammazione e i meccanismi di guarigione producono risultati migliori a lungo termine [1,2].

Fino a pochi anni fa, la registrazione accurata dei disordini metabolici e delle carenze che promuovono l’infiammazione era particolarmente difficile con i metodi di misurazione classici.

Negli ultimi dieci anni, la misurazione di molecole molto piccole coinvolte nelle reazioni chimiche del corpo, i metaboliti, ha fornito informazioni sulla capacità del corpo di gestire l’infiammazione.

Questi test sono chiamati Analisi Metabolomiche™ e sono rivolti a pazienti a cui sono state diagnosticate malattie autoimmuni o croniche [6-8].

Si tratta di un metodo di misurazione sensibile che rileva le carenze del corpo e i disordini metabolici associati alla gestione dell’infiammazione e al decorso di questa categoria di malattie.

Le Analisi Metabolomiche™ sono una categoria di test specializzati che rilevano più di 80 indicatori, riguardanti:

Il metabolismo degli acidi grassi: il rapporto tra i grassi omega-3 e omega-6 è un importante indicatore della capacità del corpo di gestire l’infiammazione, svolgendo anche un ruolo centrale nella regolazione della normale risposta del sistema immunitario.

Le carenze di micronutrienti: carenze di vitamina D, vitamina C, selenio, zinco, antiossidanti e omega-3.

La produzione di energia nei mitocondri (organelli in cui l’energia viene prodotta nelle cellule)

difficoltà nel metabolismo degli zuccheri semplici: un consumo di zuccheri semplici superiore a quello che può essere metabolizzato da ciascun organismo, scatena l’infiammazione ed è un importante indicatore del decorso delle malattie autoimmuni e croniche.

la resistenza all’insulina: livelli elevati di insulina interrompono la funzione immunitaria, esacerbano l’infiammazione e accelerano la distruzione degli organi.

lo stato della flora microbica dell’organismo: l’alterazione del microbioma è associata a un deterioramento della funzione del sistema immunitario e della sua capacità di distinguere tra i propri tessuti ed elementi esogeni, come microbi patogeni e virus.

Questo tipo di analisi specifiche differisce dai comuni test di laboratorio. Si tratta di test altamente specializzati che misurano molecole molto piccole nel corpo e vengono eseguiti in meno di 10 laboratori in tutto il mondo, con standard molto elevati.

Utilizzando le Analisi Metabolomiche™, le piccole molecole che partecipano alle reazioni chimiche del corpo vengono rilevate e si registrano accuratamente le carenze e i disturbi metabolici che alimentano l’infiammazione e appesantiscono il decorso delle malattie autoimmuni e croniche. Tali malattie sono la malattia di Hashimoto, l’artrite reumatoide, la sindrome di Sjogren, la psoriasi, la sclerosi multipla, l’obesità, il diabete, il cancro, il lupus, l’osteoartrite e altre [6-8].

Se non si identificano le carenze e i disordini metabolici che promuovono l’infiammazione cronica e ne impediscono la risoluzione, il decorso della salute si deteriora costantemente, mentre la risposta ai farmaci volti a fermare l’infiammazione, come il cortisone, gli antinfiammatori e i biologici, è significativamente ridotta.

La medicina oggi ha più strumenti di quanti ne avesse solo dieci o cinque anni fa.

Interventi medici mirati per correggere le carenze del corpo, combinati con l’uso di nuovi farmaci più efficaci e più amichevoli, cambiano il corso della malattia e la qualità della vita di questi pazienti.

