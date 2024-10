Como, 25 settembre 2024 – L’Associazione Palma propone, in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa del reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Valduce di Como e con ATS Insubria, un incontro di sensibilizzazione rivolto a tutta la popolazione, sulla prevenzione dei tumori dell’utero, della mammella e del colon.

La prevenzione è lo strumento più efficace per evitare un tumore o per diagnosticarlo quando è in una fase precoce e quindi più facilmente curabile. L’individuazione precoce attraverso lo screening offre, infatti, le migliori possibilità di curare il cancro e aumenta le opzioni terapeutiche.

Da anni sono in atto, in tutta Europa, campagne di screening aperte alla popolazione alle quali, purtroppo, partecipano un numero ancora ridotto di persone. Questo comporta che molti tumori vengano riscontrati troppo tardi con una significativa diminuzione delle percentuali di totale guarigione.

Da qui nasce la volontà di un confronto aperto tra medici specialisti e cittadini per promuovere l’importanza della prevenzione.

L’incontro a ingresso libero – realizzato con il patrocinio del Comune di Como, della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como e de Il Banco di Solidarietà – si terrà giovedì 3 ottobre alle ore 18.00 presso l’Auditorium del Centro Pastorale Cardinal Ferrari in Via Cesare Battisti 8 a Como.

Il programma del convegno prevede, dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Associazione, Angelo Palma e del Direttore UOC Gastroenterologia dell’Ospedale Valduce Franco Radaelli, gli interventi di Loredana Turafulo (Direttore Unità Operativa Semplice Radiologia Villa Beretta) e Roberto Consonni (Direttore Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Valduce Como) incentrati sull’importanza dello screening oncologici nei rispettivi ambiti.

Segue il contributo di Annalisa Donadini (SC Medicina Preventiva nelle Comunità ATS Insubria) focalizzato sui risultati lariani, in termini di screening, raggiunti ad oggi.

In chiusura l’intervento di Romualdo Grande (Promozione della Salute e Prevenzione. Fattori di rischio comportamentali – One Health – ATS Insubria) sul ruolo della prevenzione primaria.