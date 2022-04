A chi non piacerebbe? Mantenere un, una, unsenza quelle fastidiose rughe che compaiono intorno agli occhi e alla bocca. Eppure, il tempo è un orologio che non può essere fermato. E la nostra bellezza è la prima a farne le spese.

La chirurgia estetica, anti-age per eccellenza, è senza dubbio un modo rapido per nascondere gli effetti del tempo, con il bisturi come bacchetta magica capace di far diventare, o tornare, velocemente giovani e belle. Stesso discorso per le creme anti-età che il più delle volte gridano al miracolo, assicurando effetti portentosi o, infine, le diete last minute da 7 chili in 7 giorni.

Questi metodi sembrano l’autostrada per la bellezza, ma a quale prezzo?

Ciascuna di queste opzioni ci priva della possibilità di avere un contatto con noi stesse, con i cambiamenti fisiologici del nostro corpo e con l’identità più profonda della nostra bellezza. Quella naturale.

E sempre più donne si stanno allontanando dagli interventi invasivi della chirurgia plastica, scegliendo metodi naturali e duraturi, in armonia con il proprio corpo.

«L’anti-age non può essere un rimedio temporaneo per nascondere l’età biologica di una persona o farla sembrare più giovane. Per ottenere risultati concreti e duraturi, l’anti-age deve essere uno stile di vita», spiega Marco Postiglione, fondatore di Marco Post. «The Italian Beauty SPA, la più estesa rete di centri estetici anti-age senza bisturi in Italia. Si tratta di avere un approccio del tutto antitetico a quello che la società attuale ci propone, fondata su modelli estetici artefatti, plasticosi e assolutamente irreali. È necessario attivare il ringiovanimento naturale del nostro corpo, potenziando la bellezza già presente in ognuno di noi e valorizzando l’armonia delle forme senza ricorrere a interventi drastici, punturine e diete estreme che snaturano il nostro modo di essere. Agire esclusivamente sulla componente esterna preclude la possibilità di un reale e duraturo risultato».

La bellezza esteriore è legata a doppio filo con l’interno del nostro corpo. Si tratta di modificare il nostro stile di vita per poter ottenere risultati duraturi, avvicinandosi a quello che viene definito “metodo olistico”, facendo attenzione ad un nemico “invisibile”: il ristagno linfatico.

«Molti inestetismi estetici», spiega il fondatore Marco Postiglione, «come pelle opaca, secca, rughe e, perfino, cellulite e adipe sono influenzati dal rallentamento del sistema linfatico, che ha il compito di ripulire il corpo dalle tossine e dai liquidi che, se in eccesso, possono accelerare l’invecchiamento dei tessuti».