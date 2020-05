(ANSA) – TRIESTE, 06 MAG – La beanTech, ha ottenuto la certificazione Titanium Solution Provider da parte di Dell Technologies, attestazione in vigore per il 2020 e che fa salire di livello il rapporto ultraventennale che l”azienda friulana di informatica di alta tecnologia ha con la Dell, di cui è l’interfaccia in Italia.

beanTech si pone al fianco delle aziende, per aiutarle a superare le sfide della Digital Transformation, fornendo soluzioni affidabili, scalabili e spinte dall’innovazione. Conta 130 dipendenti e oltre 400 clienti di 15 paesi e si pone sul mercato come “partner unico per la filiera del dato”, forte della gamma di soluzioni sviluppate in collaborazione con il mondo accademico e basate sulle migliori tecnologie a disposizione fornite da Dell Technologies, VMware, NVIDIA e Microsoft. (ANSA).

