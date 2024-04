L’INGV ha una sede presso il Dipartimento di Fisica di UniCAL e da oltre dieci anni è attiva una sinergia istituita con il progetto PON MASSIMO (Monitoraggio in Area Sismica di SIstemi MOnumentali) dedicato al monitoraggio dei Beni Culturali in aree sismiche. Negli anni successivi le attività della sede sono notevolmente aumentate includendo molte attività di interesse geofisico e ambientale che includono anche una stretta collaborazione con il Laboratorio di Sismologia di UniCAL.

In tale contesto è stata illustrata la stazione di ricezione dati satellitari multi-missione che l’INGV ha installato negli spazi concessi dall’UniCAL, nell’ambito del progetto PON GRINT e gestita dal personale della sede calabrese dell’Istituto.

Con un’intensa giornata di studio, si è tenuta nei giorni scorsi l’incontro ”INGV e UNICAL in sinergia per l’osservazione della Terra dallo spazio” organizzato presso l’Università della Calabria (UniCAL) ad Arcavacata di Rende (CS)

LA TERRA DALLO SPAZIO: INGV e UniCAL insieme per l’osservazione del nostro pianeta

