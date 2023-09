Torna la Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea in cui la

scienza diventa spettacolo con laboratori interattivi, giochi coinvolgenti, visite guidate illuminanti,

emozionanti trekking scientifici, seminari e conferenze avvincenti: per tutti gli interessi e livelli di

conoscenza, perché tutti possano immergersi nell’affascinante mondo della ricerca.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) propone un programma ricco di appuntamenti

sia in presenza che online in tutta Italia.

Grazie ai Progetti Europei SCIENZA INSIEME-NET, SHARPER, SOCIETY, e agli eventi associati BRIGHT-

NIGHT e STREETS, saranno svelate le meraviglie delle Scienze della Terra in uno straordinario viaggio

alla scoperta del nostro Pianeta!

Le avventure proposte dai GeoScienziati dell’INGV sono tantissime in tutta Italia.